Yann Karamoh foi anunciado, esta quinta-feira, como reforço do FC Porto e na página oficial do X, os «dragões» partilharam um vídeo do reencontro do avançado com Francesco Farioli.

No vídeo é possível ver Farioli a dar um abraço de boas-vindas ao extremo nascido na Costa do Marfim, enquanto lhe diz que é um prazer voltar a vê-lo e ainda brinca dizendo que o atleta de 27 anos não envelheceu nada desde que ambos trabalharam juntos na época 2021/2022 em solo turco, ao serviço do Karagümrük.

Yann Karamoh chega ao FC Porto como jogador livre, depois de ter terminado o contrato que o ligava ao Torino no final da última temporada.