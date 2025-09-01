Zé Pedro já está em Itália para realizar os exames médicos e assinar pelo Cagliari.

O jornalista especializado em mercado de transferências, Gianluca de Marzio, divulgou um vídeo onde mostra o defesa de 28 anos a sair de uma carrinha para a Villa Stuart, clínica em Roma onde vai realizar os habituais exames.

Zé Pedro chegou a Itália juntamente com Juan Rodríguez, defesa de 20 anos que também está muito perto de confirmar a mudança para o Cagliari.

O defesa português cumpria a quinta temporada ao serviço do FC Porto. Na última época, foi opção em 30 jogos pelos dragões e segue agora para a primeira experiência internacional da carreira.

