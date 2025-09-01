FC Porto
Há 2h e 34min
VÍDEO: Zé Pedro já está em Itália para assinar pelo Cagliari
Central de 28 anos segue para a primeira experiência internacional
Central de 28 anos segue para a primeira experiência internacional
Zé Pedro já está em Itália para realizar os exames médicos e assinar pelo Cagliari.
O jornalista especializado em mercado de transferências, Gianluca de Marzio, divulgou um vídeo onde mostra o defesa de 28 anos a sair de uma carrinha para a Villa Stuart, clínica em Roma onde vai realizar os habituais exames.
Zé Pedro chegou a Itália juntamente com Juan Rodríguez, defesa de 20 anos que também está muito perto de confirmar a mudança para o Cagliari.
O defesa português cumpria a quinta temporada ao serviço do FC Porto. Na última época, foi opção em 30 jogos pelos dragões e segue agora para a primeira experiência internacional da carreira.
SIGA AO MINUTO: as novidades do mercado de transferências.
RELACIONADOS
OFICIAL: João Mota assume o comando do Saham Club, de Omã
OFICIAL: Mehdi Taremi troca Inter de Milão pelo Olympiakos
OFICIAL: internacional jovem neerlandês é reforço do Arouca
OFICIAL: Tiago Gouveia segue para o Nice por empréstimo
OFICIAL: Joelson Fernandes regressa a Portugal e reforça o Gil Vicente
Continuar a ler
VÍDEO MAIS VISTO
NOTÍCIAS MAIS LIDAS