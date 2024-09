André Villas-Boas, presidente do FC Porto, escreveu o já habitual editorial da revista Dragões, partilhado nesta sexta-feira. Vários temas da atualidade foram abordados pelo sucessor de Pinto da Costa.

Começando por referir que o clube vive «momentos particularmente importantes», Villas-Boas assinala «importantes passos em termos financeiros, de gestão, de recuperação da nossa reputacão e de reforço do nosso património», neste início de mandato, sem esquecer a renegociação da dívida.

Já quanto ao mercado de transferências, Villas-Boas diz que deixou marcas muito positivas. «O mercado de transferências, movimentado, com muitas entradas e saídas, deixou marcas muito positivas das alterações que temos vindo a introduzir», apontou.

«A forma como se viveu este período diz muito de nós, do que somos enquanto clube e de como voltamos a ser percecionados pelos nossos sócios e simpatizantes, pelos investidores, pelas entidades reguladoras do futebol, pelas instituições financeiras, pela comunidade desportiva, por agentes, pelos nossos concorrentes e rivais. Um FC Porto leal, sério, criterioso, transparente e seguro da sua ambição, mas sem hipotecar o seu rumo», disse.

Villas-Boas terminou o seu editorial com referência à estreia no futebol feminino, no jogo de apresentação entre FC Porto e União de Leiria, ganho por 9-0. O presidente promete «equipas vencedoras no feminino», «num futuro breve», destacando a importância do diretor-desportivo Andoni Zubizarreta.

«Muitas são as atletas que rejeitaram jogar já em escalões superiores, 'apenas' pela honra de equiparem de azul e branco», assegura, terminando com uma pergunta retórica. «Antevíamos uma festa bonita, de acordo com a nossa História. Mas um estádio cheio? Um recorde de assistências? Mais de 31.000 sócios e simpatizantes, a um domingo de manhã?!», indagou.