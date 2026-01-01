André Villas-Boas deixou uma mensagem clara de confiança em Francesco Farioli, no final do treino aberto de Ano Novo do FC Porto, realizado esta quarta-feira no Estádio do Dragão, perante mais de 26 mil adeptos, no mesmo dia em que foi noticiado o interesse do Chelsea no treinador italiano.

Questionado no Porto Canal sobre a mensagem deixada por Farioli aos adeptos, proferida em português, no relvado, no final da sessão, o presidente azul e branco aproveitou para reforçar a ideia de união interna e de total compromisso com o projeto liderado pelo técnico.

«Estamos habituados a ter de construir esta nossa fortaleza contra as desigualdades que são cada vez mais crescentes contra o Futebol Clube do Porto, os seus feitos, os seus jogadores e os seus técnicos», começou por referir Villas-Boas.

Sem nunca abordar diretamente os rumores sobre o futuro de Farioli, o presidente acabou por afastar qualquer cenário de saída iminente, destacando o impacto do treinador na equipa.

«O espírito com que o mister transformou esta equipa e o facto de o FC Porto ter atingido os seus melhores registos de sempre refletem bem o sentido de compromisso do mister com o clube, com a equipa e com os jogadores», sublinhou.

Villas-Boas lembrou ainda que a temporada está longe de estar decidida e que o caminho até aos objetivos será exigente.

«Estamos a meio caminho. Temos um janeiro muito complicado, com deslocações difíceis aos Açores e a Guimarães, além da Taça de Portugal aqui no Dragão», enumerou.

O líder portista reforçou o apelo ao apoio dos adeptos para a fase decisiva da época.

«Queremos muito sonhar com os títulos no futebol e, para isso, é continuar a apoiar esta equipa, respeitar o seu sentido de compromisso e, sobretudo, transmitir esta energia interna, que é o que precisamos para nos transcendermos até ao título», concluiu.

