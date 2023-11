O futebolista do FC Porto, Jorge Sánchez, foi convocado para a seleção do México, para os dois jogos dos quartos de final da Liga das Nações da CONCACAF, ante as Honduras.

O lateral-direito de 25 anos, cedido pelo Ajax ao FC Porto em 2023/24, figura na lista de 26 atletas chamados pelo selecionador nacional Jaime Lozano.

Os mexicanos jogam, não só a qualificação para as meias-finais da Liga das Nações, como também o apuramento consequente para a Copa América 2024.

Em estreia na lista está Julián Quiñones, do América.

O México visita as Honduras a 18 de novembro (02h00) e recebe o mesmo adversário a 22 de novembro (02h30), sendo estes dias e horas as de Portugal Continental.