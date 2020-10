Jesús Corona afirmou recentemente que acha que lhe falta «mais golo» para chegar à elite do futebol, declarações que já tiveram resposta do selecionador do México Tata Martino, após a exibição do jogador do FC Porto frente à Holanda.

«O que eu lhe disse foi que, se ainda por cima marcasse golos, estaríamos a falar de algo terrivelmente superior», afirmou o técnico.

«Qualquer pessoa procura ver onde melhorar, mas é muito o que ele oferece à equipa. Vamos ajudá-lo a melhorar, dentro das nossas possibilidades, nas oportunidades que tem, mas ele joga bem curto. É um pilar da Seleção Mexicana», frisou Tata Martino.

O selecionador admite que «tinha planeado usar Corona numa posição alternativa, mas a ausência de Lozano não o permitiu.»