Marko Grujic anunciou nesta quarta-feira que vai se pai pela primeira vez.

O médio do FC Porto partilhou uma publicação no Instagram na qual se vê com a noiva, Mia Grujic, com a legenda: «Mais um coração a bater».

Recorde-se que o jogador de 25 anos cumpre a segunda época como jogador do FC Porto por empréstimo do Liverpool, e fez 10 jogos nesta temporada.

