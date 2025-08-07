Pascal Siakam surpreendeu os adeptos do FC Porto ao surgir equipado a rigor nas redes sociais. O camaronês de 31 anos, extremo dos Indiana Pacers, revelou um treino com uma camisola “retro” dos dragões, com menção a José Mourinho.

«Invictos de coração», escreveu.

Na última época, em 101 jogos, Siakam registou médias de 20 pontos, três assistências e sete ressaltos. Foi a segunda época pelos Pacers, numa campanha que apenas terminou na final dos playoffs.