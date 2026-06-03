O FC Porto anunciou, esta quarta-feira, a abertura de uma nova escola de futebol Dragon Force no México.

Depois da abertura da primeira escola Dragon Force em território mexicano, localizada em Monterrey, foi a vez da Cidade do México, capital do país, ser a nova aposta de expansão dos dragões.

𝗗𝗿𝗮𝗴𝗼𝗻 𝗙𝗼𝗿𝗰𝗲 𝗖𝗶𝗱𝗮𝗱𝗲 𝗱𝗼 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼 🇲🇽 FC Porto abre nova escola de futebol no México, depois de Monterrey 🆕

Miguel Layún é o embaixador, aproximando o FC Porto do futebol mexicano, destino estratégico para o crescimento internacional do clube💙 📲 Sabe… pic.twitter.com/yR3aEMDGMm — FC Porto (@FCPorto) June 3, 2026

Michele Montesi, Chefe do Gabinete de Estratégia do FC Porto, realçou a importância desta nova etapa na expansão e ligação dos dragões ao futebol mexicano.

«Este projeto representa mais um passo na afirmação internacional do FC Porto e no reforço da nossa presença num mercado estratégico como o México. Através da Dragon Force, queremos levar a metodologia, os valores e a identidade do Clube a novas comunidades, criando oportunidades para jovens atletas e aproximando o FC Porto de um país com enorme paixão pelo futebol», afirmou.

Esta nova investida do FC Porto nasce em parceria com a Highlands International School, instituição de ensino de referência no México, e Miguel Layún, antigo jogador dos dragões, entre 2015/16 e 2017/18.

O antigo internacional pela seleção do México será embaixador da nova escola Dragon Force na Cidade do México. Layún mostrou-se contente e motivado para iniciar este novo projeto.

«Para mim é muito especial fazer parte deste projeto com o FC Porto, um clube que marcou a minha carreira e que representa excelência na formação», disse.

O antigo jogador do FC Porto mencionou ainda a relevância local deste projeto, para impulsionar os jovens mexicanos e a ligação ao futebol português. «Queremos criar oportunidades reais para que os jovens mexicanos cresçam num ambiente competitivo, educativo e com valores sólidos. Este é apenas o início de um caminho que acreditamos poderá gerar novas oportunidades para o futebol jovem no México.»

Com esta nova escola o FC Porto pretende continuar a reforçar as ligações ao futebol mexicano a impulsionar a sua marca para o espaço internacional.