Miguel Layún, atual jogador do Monterrey, não poupou elogios a Jesús Corona, colega na seleção do México e antigo companheiro de equipa no FC Porto.



«Tecatito demonstrou este ano em Portugal a qualidade e a capacidade que tem. Para mim, é um dos melhores jogadores a nível mundial. Digo isso sem nenhum problema. Faltava-lhe apenas uma temporada consistente, uma temporada onde sobressaísse, porque tinha a qualidade, mas os resultados não eram os mais adequados», salientou.



Em declarações à Marca Claro, Layún destacou a polivalência do jogador do FC Porto. «Jogou como lateral, jogou como médio, onde quer que jogasse fazia a diferença e fez as coisas muito bem. Espero que possa dar-nos mais um par de temporadas assim, para que fique clara a qualidade que tem.»



Jesús Corona, atualmente com 27 anos, está no FC Porto desde 2015 e foi uma das grandes figuras da Liga 2019/20, conquistada pelos dragões.