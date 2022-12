Sinisa Mihajlovic partiu, esta sexta-feira, aos 53 anos. Já depois de o ter feito nas redes sociais, Sérgio Conceição fez questão de lembrar o ex-jogador e assumiu a tristeza pela perde de «um grande amigo».



«Já me expressei nas redes sociais. Tenho alguma dificuldade... Era um grande amigo, ajudou-me muito quando cheguei ainda jovem a Roma. Criámos laços fortes, tivemos vivências importantes e fantásticas. Esses são os verdadeiros troféus para mim. Infelizmente, partiu cedo demais. Um abraço para a toda a sua família e para os amigos que sentiram como eu a sua partida», referiu, na sala de imprensa do Dragão após a goleada ao Vizela, numa partida da Taça da Liga.



O atual treinador do FC Porto conheceu Mihajlovic na sua primeira saída para o estrangeiro, em 1998/99, quando deixou as Antas para assinar pela Lazio. Jogaram duas temporadas juntos e voltaram a encontrar-se em 2002/03, na segunda passagem do internacional português pelo clube romano, antes do regresso ao FC Porto.



Mihajlovic morreu numa clínica em Roma vítima de leucemia, doença contra a qual lutava desde 2019.