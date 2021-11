Sérgio Oliveira fez a antevisão do jogo com o Milan, da quarta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões 2021/22 e, na sala de imprensa, o médio afirmou que os italianos «vão entrar com tudo», até porque têm zero pontos.

«[No Dragão] Foi um jogo muito bem conseguido da nossa parte, uma vitória por 1-0, mas creio que podíamos ter alargado o marcador. Agora é em Milão, todas as equipas têm hipóteses de passar aos oitavos de final e vamos lá para tentar assegurar os três pontos», disse o internacional português.

«Estamos a falar de uma competição com seis jogos, logo, qualquer jogo é decisivo. É a melhor competição do mundo. Preparámos o jogo com a ambição de vencer, sabendo que será complicado frente a um adversário bastante forte», prosseguiu.

Questionado sobre se esta surpreendido pelos zero pontos dos italianos, Sérgio Oliveira respondeu: «Sinceramente, sim. O Milan é uma grande equipa, tem muitas valias. Estamos num grupo muito competitivo, com quatro grandes equipas. Vão querer entrar com tudo e cabe-nos a nós contrariar essa vontade.»

De resto, o médio frisou que «a preparação foi igual» e que os azuis e brancos têm de «ter a mesma atitude jogando o Kessié, o Tonali ou o Bennacer».

Sérgio Oliveira protagonizou um dos grandes momentos da época do FC Porto quando, em Itália marcou o golo frente à Juventus, que apurou os dragões para os quartos de final da prova na época passada.

O médio respondeu sobre quem decide o que fazer nos livres: «Certamente, será o treinador! É um momento que treinamos bastante. O mister traz bastantes ideias e pomos em prática da melhor forma. É um momento isolado, temos de estar concentrados defensivamente e aproveitar ofensivamente.»