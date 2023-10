O FC Porto empatou esta terça-feira (32-32) em casa do Águas Santas, num jogo a contar para a sexta jornada do campeonato nacional de andebol.

Os dragões até foram para o intervalo em vantagem, por 17-15, mas a formação maiata conseguiu recuperar na etapa complementar.

Com este resultado, o FC Porto é líder do campeonato, com mais dois pontos do que o Sporting e o Benfica, mas mais um jogo que do os leões.