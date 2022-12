O FC Porto venceu esta quarta-feira em casa do Craiova (83-73), no jogo de estreia no grupo I da segunda fase da Taça Europa de basquetebol.

Na Roménia, os dragões foram para o intervalo em desvantagem, por 43-39, mas uma grande segunda parte permitiu-lhes virar o resultado.

Brian Conklin, com 18 pontos, e Max Landis, com 16, foram os grandes destaques da equipa azul e branca.

O FC Porto partilha assim a liderança do grupo com o Cholet, ambos com dois pontos. Além do Craiova, o Chemnitz também não soma qualquer ponto.