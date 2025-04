Será certamente um sonho para qualquer adepto poder decorar o autocarro do seu clube.

Ora, o FC Porto lançou um concurso de design para o efeito e um sócio sortudo conseguiu a oportunidade para decorar o autocarro que serve as modalidades dos dragões.

«Exaltação do azul e branco», é assim que Rodrigo Guimarães, vencedor do concurso descreve a sua obra no autocarro.

O veículo será estreado já na próxima quinta-feira, no clássico de voleibol feminino frente ao Sporting, no Pavilhão João Rocha.

Veja na galeria associada a nova decoração do autocarro das modalidades do FC Porto.