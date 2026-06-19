Xavier Barbosa é o primeiro reforço da equipa de andebol do FC Porto para a temporada de 2026/27. O lateral esquerdo de 21 anos foi contratado ao AA Avanca e assinou um contrato válido até 2028.

«É uma grande felicidade e até parece que era destino, já que me estreei aqui [no Dragão Arena]. Poder representar o FC Porto sabe muito bem», destaca «Xavi» como é mais conhecido no andebol.

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