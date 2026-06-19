FC Porto
Há 1h e 7min
FC Porto: «Xavi» Barbosa é o primeiro reforço para a equipa de andebol
Lateral esquerdo chega do Avanca e assina até 2028
Lateral esquerdo chega do Avanca e assina até 2028
Xavier Barbosa é o primeiro reforço da equipa de andebol do FC Porto para a temporada de 2026/27. O lateral esquerdo de 21 anos foi contratado ao AA Avanca e assinou um contrato válido até 2028.
«É uma grande felicidade e até parece que era destino, já que me estreei aqui [no Dragão Arena]. Poder representar o FC Porto sabe muito bem», destaca «Xavi» como é mais conhecido no andebol.
“Quero deixar a minha marca no FC Porto”— FC Porto (@FCPorto) June 19, 2026
Xavi Barbosa é reforço do #FCPortoAndebol 🤾♂️
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