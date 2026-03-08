FC Porto
VÍDEO: no Dragão Arena festejou-se o golo do... Sp. Braga ao Sporting
Adeptos presentes no jogo de basquetebol estavam atentos ao Sp. Braga-Sporting em futebol
O FC Porto ia vencendo o Imortal no basquetebol. De repente, os adeptos nas bancadas da Dragão Arena animaram-se. Ora... não foi por aquilo que acontecia na quadra. Foi, sim, por algo que aconteceu a alguns quilómetros num relvado de futebol.
Para a Liga de futebol, o Sp. Braga marcou, aos 90+3m, o golo que empatou a partida frente ao Sporting. Este resultado ajuda, e muito, o FC Porto, que enfrenta o Benfica neste domingo.
Os adeptos no Dragão Arena, muito atentos, deram conta do golo e fizeram questão de festejar. A alegria rapidamente tomou lugar em todo o pavilhão.
Ora veja as imagens do momento:
