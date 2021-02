Cinco jogadores saíram da 18ª jornada da Liga castigados com um jogo de suspensão, sendo o que caso mais mediático o de Tecatito Corona: o extremo do FC Porto foi expulso em Braga e por isso falha o jogo imediatamente a seguir, que no caso é outra vez frente ao Sp. Braga, mas agora a contar para a Taça de Portugal, agendado para esta quarta-feira.

De resto, também Steven Vitória e Alex Soares (ambos do Moreirense), Sradan Babic (Famalicão) e Brian Mansilla (Farense) foram punidos com um jogo de suspensão, todos por terem completado uma série de cinco cartões amarelos, e falham a 19ª jornada.