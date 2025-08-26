O FC Porto e o Moreirense estão a negociar a cedência de Vasco Sousa à equipa minhota.

As partes têm estado a conversar e estão agora próximas de um entendimento, tal como noticiou o jornal A Bola e confirmou também o Maisfutebol.

Produto da formação do V. Guimarães e do FC Porto, onde está desde 2019, Vasco Sousa estrou-se pela equipa principal dos azuis e brancos em 2022/23 pela mão de Sérgio Conceição. Em 2024/25 foi aposta sólida com Vítor Bruno na primeira fase da época. Em fevereiro terminou precocemente a temporada devido a uma fratura no perónio direito.

Nesta temporada, o médio de 22 anos ainda não somou minutos, tendo sido suplente não utilizado na receção ao Casa Pia. Agora, tapado pelas novas opções para o meio-campo dos azuis e brancos (Gabri Veiga e Victor Froholdt), Vasco Sousa tem no Moreirense, que já o tinha referenciado há algum tempo, uma possibilidade de jogar com regularidade numa equipa do principal escalão e numa fase muito importante da carreira.

Vasco Sousa tem contrato com o FC Porto válido até 2027.