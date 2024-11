Vítor Bruno e o restante plantel do FC Porto deixou o Estádio do Dragão, quase duas horas após terem sido recebidos pelos adeptos, debaixo de uma enorme tensão.

Após ser eliminada da Taça de Portugal, com uma derrota por 2-1 frente ao Moreirense, a comitiva azul e branca foi «atacada» com garrafas e até mesmo um foguete contra o autocarro, ainda que não tenham existido quaisquer danos.

A saída do Estádio do Dragão aconteceu de forma tranquila, já sem qualquer adepto no local.