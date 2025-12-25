Natal é também tempo de superação, que o diga Vasco Sousa.

O médio de 22 anos, emprestado pelo FC Porto ao Moreirense, passou a consoada no hospital e teve a companhia da sua namorada Joana Guise.

Vasco Sousa continua internado, desde que foi submetido a cirurgia no Hospital CUF Porto, a 15 de dezembro.

A operação ocorreu após o jogador ter fraturado o perónio da perna direita na derrota com o Benfica, em Moreira de Cónegos.

«Não é o Natal que imaginávamos. Difícil, intenso, passado onde menos queríamos. Mas, mesmo aqui, o mais importante nunca faltou: estarmos um ao lado do outro. Que este seja um lembrete para nunca darem nada por garantido. Valorizem onde estão esta noite, com quem estão e o que têm à mesa. Um Feliz Natal a todos. Um abraço apertadinho a quem esta noite não está onde gostaria de estar, com quem gostaria de estar, e a quem sente a falta de um lugar que hoje está vazio à mesa. Que o amor chegue, mesmo assim», escreveu a namorada de Vasco Sousa numa mensagem partilhada através da rede social Instagram.

Recorde-se que os jogadores do FC Porto dedicaram a Vasco Sousa o primeiro golo na vitória sobre o Alverca, na passada segunda-feira, em jogo da Liga.

O médio volta a parar praticamente dez meses depois de, a 16 de fevereiro de 2025, ter sofrido a mesma lesão no Estádio do Algarve, frente ao Farense, ainda ao serviço do FC Porto.

