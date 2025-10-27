FC Porto
Há 1h e 5min
O Maisfutebol leva dois leitores a ver o Moreirense-FC Porto
Passatempo já terminou e os vencedores já receberam os ingressos. Fique atento e no futuro seja você a ir à bola de graça
O Maisfutebol vai levar esta segunda-feira dois leitores a ver o Moreirense-FC Porto, jogo agendado para as 20:15. O passatempo já terminou e os vencedores já foram contactados.
Foram centenas de participações, com muito boas e criativas sugestões, o que tornaram a escolha mais difícil. Se não foi um dos vencedores, já sabe que pode ver o jogo, em live stream, no Maisfutebol.
E continue por aí, os passatempos vão continuar e no futuro pode ser você o vencedor.
