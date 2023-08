O Moreirense foi multado em 1.403 euros por permitir a «entrada e permanência de objetos não autorizados» no estádio, no encontro da primeira jornada Liga, diante do FC Porto, que terminou com vitória dos dragões por 2-1.

Antes do início do jogo, os adeptos visitantes exibiram duas tarjas em defesa de Sérgio Conceição, que estava castigado: «Defender o nosso clube não é crime» e «Sérgio, és um de nós! 95/SD», podia ler-se.

Além disso, a coima aplicada ao Moreirense está também relacionada com os petardos, potes de fumo e flash lights utilizados pelos adeptos portistas, que também exibiram bandeiras que não estavam permitidas.

O Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) refere que o castigo surge «em virtude de não ter sido impedida a entrada de material pirotécnico e de bandeiras e tarjas com dimensões superiores à legalmente permitida, seja qual for a natureza ou espécie dessas (sem prejuízo de, no caso concreto, as mesmas não apresentarem símbolos, sinais ou mensagens com conteúdo legalmente proibido)».