Depois de cinco épocas no FC Porto, Moussa Marega abandonou o Estádio do Dragão e assinou pelo Al Hilal, da Arábia Saudita.

Em entrevista aos meios do novo clube, o avançado maliano explicou a opção pela mudança e deixou rasgados elogios a Sérgio Conceição, «o melhor treinador» que já teve.

«A minha história em Portugal começou no Marítimo, onde passei um ano fantástico. Daí fui para o FC Porto, e isso foi a chave para os dias felizes que vivi depois de assinar por esse grande clube. Conheci o Sérgio Conceição, com quem aprendi muito e a quem devo muito. É o melhor treinador que tive até agora e um dos melhores da Europa», afirmou.

«Passei cinco anos espetaculares no FC Porto, mas no final optei por outra experiência. Queria uma mudança na minha vida, uma mudança de continente. Eu e a minha família queríamos viver num país islâmico, por isso quando tive a oferta do Al Hilal não hesitei», prosseguiu.

Marega recordou depois a experiência de jogar pelos dragões na Liga dos Campeões, principalmente a época 2018/19, a segunda nos azuis e brancos.

«O segundo ano foi muito melhor, bati o recorde de jogos consecutivos a marcar pelo FC Porto (seis partidas consecutivas), e escrevi o meu nome na história do clube. Foi importante, claro. Serei lembrado num grande clube como o FC Porto. É espetacular. Foi um orgulho para mim», atirou.