Um dia depois da posição pública demonstrada por José Fernando Rio, ao anunciar que vai votar em Pinto da Costa, os membros da lista «Mudar para vencer» declararam, esta quarta-feira o apoio à candidatura de André Villas-Boas.

Numa carta aberta publicada nas redes sociais do movimento, os sócios que integraram a lista, que em 2020 arrecadou 26,44% dos votos, mostraram-se surpreendidos pela mudança de posição do antigo «líder» do projeto, no que acreditam ser o contrariar «por completo de todas as linhas de orientação que, por todos, tinham sido definidas».

«Há quatro anos, construímos juntos um projeto de mudança, de forma a contribuirmos para inverter a degradação desportiva e financeira do FC Porto nos últimos anos que, infelizmente, desde então se tem vindo a agravar», pode ler-se.

«Neste quadro, fomos surpreendidos com o apoio público da pessoa que encabeçou este movimento à candidatura de Jorge Nuno Pinto da Costa, alterando e contrariando por completo todas as linhas de orientação que, por todos, tinham sido definidas», acrescentam.

«Sejamos absolutamente claros: é a candidatura de André Villas-Boas que melhor representa os valores e o projeto por que nos batemos em 2020», afirmam os sócios.

Recordar que esta terça-feira, José Fernando Rio declarou o apoio à candidatura de Pinto da Costa, nas eleições do FC Porto que decorrem no dia 27 de abril.