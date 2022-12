O FC Porto foi multado em 4205 euros devido a incidentes que ocorreram na receção ao Arouca, da 14.ª jornada da Liga.

Os dragões foram multados pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol em 1020 devido a uma tarja exibida a propósito do aniversário de Pinto da Costa – dizia «Parabéns, presidente» – cujas dimensões eram superiores ao legalmente permitido.

Além disso, o clube azul e branco foi ainda multado em 3185 euros devido ao uso de pirotecnia por parte dos adeptos.

No FC Porto B-Farense, da II Liga, foram aplicados dois castigos. Fábio Moura, técnico adjunto dos portistas, foi suspenso por um jogo e multado em 1428 euros por ter entrado «em conflito com um elemento do banco adversário».

José Luís Domingos, diretor geral do Farense, foi multado em 890 euros pela mesma razão.

O CD instaurou ainda um processo disciplinar ao Estrela da Amadora.