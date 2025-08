O Mumbai City juntou-se às restantes homenagens feitas a Jorge Costa e recordou o antigo treinador, com uma mensagem partilhada nas redes sociais.

Além de recordar um «lutador», o clube da primeira liga indiana recorda-o como um «verdadeiro membro da família da cidade de Mumbai». De recordar que Jorge Costa orientou o Mumbai City nas temporadas 2018/19 e 2019/2020.

«Estamos profundamente tristes com o falecimento do nosso antigo treinador, Jorge Costa. Líder, lutador e verdadeiro membro da família da cidade de Mumbai, Jorge esteve no comando entre 2018 e 2020. Os nossos pensamentos e orações estão com seus entes queridos neste momento difícil. Descanse em paz, Jorge», pode ler-se no comunicado