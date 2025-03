À segunda internacionalização pelos Camarões, Danny Namaso foi opção iniciais no triunfo caseiro dos Leões Indomáveis sobre a Líbia por 3-1, em jogo do Grupo D da fase de apuramento de África para o Mundial 2026.

O avançado do FC Porto esteve em campo até aos 73 minutos, altura em que os camaroneses já venciam por 3-0, com bis do ex-FC Porto Vincent Aboubakar (27m de penálti e 61m) e Bryan Mbeumo, ao minuto 53. O único golo dos líbios foi marcado já em tempo de compensação por Ezzeddine Maryami.

Com este resultado, a seleção dos Camarões segue no 2.º lugar do Grupo D com 12 pontos menos um do que o líder Cabo Verde, que derrotou a congénere angolana.