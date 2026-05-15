À margem da antevisão à receção ao Santa Clara na 34.ª e última jornada da Liga, Francesco Farioli admitiu apoiar Portugal no Mundial 2026, até pela ausência da Itália.

A torcer pelos seus

«A vitória de Portugal seria ótima. É compreensível que vá olhar para o Mundial como uma oportunidade de crescer e ser melhor, e até conhecer mais jogadores. É normal que vá apoiar os jogadores do FC Porto.»

Quando fala em português?

«Eu creio que posso falar um pouco mais em português, mas não vou prometer algo que não posso cumprir.»