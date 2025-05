O FC Porto será uma das 32 equipas que vão marcar presença no remodelado Mundial de Clubes. Martín Anselmi, treinador dos azuis e brancos, mostrou-se ambicioso a poucas semanas do arranque da prova.

«Nós como FC Porto, como instituição, qualquer competição que nos toque enfrentar o nosso objetivo vai sempre ser chegar ao último dia. É isso que nos compete. No entanto, dizê-lo desta forma é muito lindo e fácil, mas para chegar a isso temos de ser competitivos em todos os jogos. O nosso objetivo é sermos competitivos. Sendo competitivos, certamente estaremos mais perto de chegar ao último dia. Nunca nos podemos esquecer de que temos de dar o máximo em cada jogo e de ser competitivos para alcançar o melhor resultado», apontou em declarações à DAZN, que vai transmitir os jogos da competição.

Ainda a cumprir os primeiros meses no FC Porto e em Portugal, o técnico argentino falou sobre o que representa o clube. «O FC Porto é especial pelas suas pessoas. (...) No fim de contas, o FC Porto não defende apenas um emblema. Representa um lugar e defende um lugar. E isso é especial, porque estamos a defender uma grande parte da população de Portugal. Para além disso, é um clube que já esteve nos maiores palcos da história do futebol, conquistou títulos internacionais do mais alto nível e todos os torneios locais. É uma equipa pela qual passaram grandes treinadores e futebolistas enormes e tem uma história muito importante. O FC Porto deixa uma marca especial em que passou pelo clube», disse.