Martin Anselmi analisou em flash interview ao Porto Canal o empate do FC Porto com o Al Ahly (4-4), na madrugada de terça-feira, que ditou a eliminação do Mundial de Clubes:

«Tomates não faltaram. A equipa lutou com tudo até ao final, foi sempre em busca da vitória, mas acabou por não ser o resultado esperado», começou por afirmar.

«Os jogadores deram tudo até ao fim. Mostrámos espírito competitivo. Deu para ver como os jogadores acabaram dentro de campo, foi uma pena não termos conseguido a passagem à próxima fase», referiu.

Sobre as dificuldades que o FC Porto teve no encontro ao consentir quatro golos frente ao Al Ahly, o treinador dos dragões respondeu desta forma: «Para haver transições, é preciso haver perdas de bola. E três nos primeiros golos perdemos a bola e não corremos para trás...».

Quanto ao seu futuro, depois dos resultados do FC Porto terem ficado aquém das expectativas, Martín Anselmi respondeu que «não é momento de falar disso».

O FC Porto despede-se, assim, do Mundial de Clubes sem vencer, com dois empates, frente ao Palmeiras de Abel Ferreira e diante do Al Ahly, além de uma derrota, contra o Inter Miami.