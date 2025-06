Martín Anselmi, treinador do FC Porto, espera ver a equipa dar uma resposta frente ao Al Ahly, na última jornada do Grupo A do Mundial de Clubes, depois da derrota sofrida frente ao Inter Miami (2-1), na ronda anterior.

«Para lá de pensar no adversário, temos de pensar em nós. Temos de competir de maneira diferente, ofensiva e defensivamente. Temos o orgulho ferido, não é esta a imagem que queremos dar», vincou o técnico, que vê no duelo com os egípcios «uma oportunidade para reverter essa imagem».

Lembrando que, «no Porto, amanhã é um dia festivo», em que se celebra o São João, o treinador dos portistas espera que «a festa seja completa» com um triunfo do FC Porto em solo norte-americano. «Não queremos passar pelo Mundial de Clubes com esta imagem», completou.

Anselmi avisa, porém, para as dificuldades que os dragões vão encontrar diante do Al Ahly, «um adversário poderoso no continente africano, que ganhou duas das últimas quatro Champions, tem um bom treinador e jogadores dinâmicos». «São tricampeões (do Egito). Temos de fazer bem o nosso trabalho», resumiu.

O FC Porto defronta o Al Ahly, na madrugada de terça-feira (2:00), para a terceira jornada do Grupo A do Mundial de Clubes. O jogo tem transmissão na TVI e acompanhamento, ao minuto, no Maisfutebol.