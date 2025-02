O FC Porto é, juntamente com o Benfica, um dos representantes portugueses na próxima grande competição do futebol de clubes, o Mundial nos Estados Unidos.

Em declarações aos meios da FIFA, para Diogo Costa, Alan Varela e André Villas-Boas o objetivo é o mesmo: vencer o troféu.

«É muito excitante para nós estarmos no Mundial de Clubes. É um grande orgulho estar numa primeira edição tão prestigiante. [...] Esperamos fazer bem o torneio e, de certa forma, abrir uma nova vitrine no nosso museu para este belo troféu», começou por dizer o presidente dos dragões.

Villas-Boas mostrou-se ainda satisfeito pelo sorteio ter feito com que o FC Porto ficasse numa zona com muitos portugueses.

«É um privilégio podermos estar nessa área e trazer mais gente para perto do FC Porto. Pessoas que trabalham nos Estados Unidos há muitos anos, que sabem o que é estar longe do FC Porto e agora podem senti-lo de perto e vibrar com as suas cores».

Na primeira fase da competição, os azuis e brancos têm encontro marcado com o Inter Miami, o Al-Ahly e ainda o Palmeiras, de Abel Ferreira. O técnico português mereceu os maiores elogios do capitão dos dragões, Diogo Costa.

«Enquanto português é muito satisfatório ver um treinador do meu país a ter tanto sucesso, neste caso no Brasil, no Palmeiras. Isso quer dizer muito do nosso valor, do valor dos portugueses. Nós gostámos é de desafios e queremos saber como derrotá-los, sabemos que há muita qualidade nessa equipa. Vamos querer ganhar, isso é que importa», atirou o internacional português.

Alan Varela, por sua vez, foi questionado acerca do conterrâneo que mora nos Estados Unidos e que vai defrontar quando jogar contra o Inter Miami, um tal... Lionel Messi. O médio dos dragões espera que o astro argentino não esteja nos melhores dias aquando da partida.

«Messi é o melhor jogador do mundo. Obviamente, é muito especial enfrentá-lo. Espero que ele não esteja tão brilhante nesse jogo. Vamos tentar dar o nosso melhor para que o FC Porto possa ganhar esse jogo e todos os jogos que temos pela frente».

O FC Porto está alocado no grupo A da competição. Os dragões estreiam-se a 15 de junho com o Palmeiras, numa competição que terá lugar de 14 de junho a 13 de julho, nos Estados Unidos da América.