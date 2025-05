Diogo Costa confessou que «é um prestígio enorme» para o FC Porto estar no Mundial de Clubes e os dragões pretendem «dar a melhor imagem possível» na competição, que vai decorrer nos Estados Unidos.

O guarda-redes e capitão dos portistas assumiu que a equipa ambiciona passar a fase de grupos - Palmeiras, Inter Miami e Al-Ahly são os adversários - mas espera não ficar por aí.

«Primeiro queremos passar a fase de grupos e depois chegar à final. Claro que queremos ganhar a final e ser campeões dessa competição, é isso que um clube destes pensa», afirmou o internacional português, em entrevista à FIFA.

Diogo Costa espera também contar com o apoio dos adeptos do FC Porto nos EUA. «Estamos curiosos para conhecer os portistas que vivem nos EUA. Acho que vai haver um ambiente de festa em que teremos de proporcionar essa alegria aos adeptos nos jogos com vitórias. Acho que será muito bonito e uma prova que nos vai dar prazer jogar. Vai ser uma felicidade enorme poderem ver-nos e estamos muito curiosos para sentir a energia que nos estavam a dar pela televisão e que agora vão poder dar-nos ao vivo. Espero que tudo isso contribua para lhes darmos mais vitórias.»

O guardião dos azuis e brancos assumiu ainda que jogar pelo FC Porto foi sempre «um sonho de vida».

«Toda a minha família é portista e, só por aí, imagina-se a dimensão de um filho ou um neto poder jogar pelo clube do coração de toda a família. Todos os jogos, desde que comecei a jogar pelo FC Porto, são um sonho tornado realidade e irei sempre dar a minha vida por este clube», frisou.

Com a mira apontada, também, ao Mundial de 2026, Diogo Costa revelou os objetivos que tem em mente.

«Acho que é bastante óbvio: ser campeão pelo meu clube neste Mundial e pelo meu país no do próximo ano», finalizou.