A poucos dias da estreia no Mundial de Clubes, Diogo Costa, guarda-redes e capitão do FC Porto, confessou que a «equipa está muito ansiosa para que comece a competição», que antevê como «exigente».

«Estamos muito felizes por termos sido tão bem recebidos pelos muitos adeptos que temos nos Estados Unidos. Queremos levar essa motivação para o primeiro jogo e começar bem» o torneio, disse, em alusão ao duelo com o Palmeiras, no dia 15 de junho (23:00) no MetLife Stadium, em Nova Jérsia, para a primeira jornada do Grupo A.

O plano delineado pelo FC Porto para a competição passa por «pensar primeiramente na fase de grupos, ir jogo a jogo, com humildade e batalhando juntos», apontou Diogo Costa, preparado para «as dificuldades que cada equipa possa trazer» ao longo da prova.

Mostrando-se «focado no FC Porto» e considerando «exagerado» o ruído em torno de uma eventual saída do clube no próximo verão, Diogo Costa comentou ainda o ataque a um grupo de adeptos portistas após um jogo com o Sporting, em hóquei em patins.

«Olhamos com muita tristeza. Lamentamos e condenamos o que aconteceu. Existem famílias e crianças em torno dos jogos, é lamentável. Estamos com eles», referiu.