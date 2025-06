Depois de o presidente do FC Porto, André Villas-Boas, ter dito que «está na altura de dar um murro na mesa», após uma época dececionante que nem a participação no Mundial de Clubes melhorou, Martín Anselmi diz que é importante «saber que murro se quer dar, e não dar por dar».

O treinador argentino deixou elogios ao presidente portista, «que dedica todo o seu tempo ao FC Porto», tal como a equipa que lidera. «Para nós, o FC Porto é o mais importante que temos», salientou.

«É importante fazer autocrítica, perceber o que não estamos a fazer bem, saber o que nos falta. É preciso dar um murro na mesa, mas temos de saber que murro se quer dar, e não dar por dar», prosseguiu, garantindo que no clube trabalha-se «todo o dia para se dar esse murro na próxima temporada». «Mas o primeiro murro tem de ser na partida de amanhã», frente ao Al Ahly, acrescentou.

Questionado sobre se o seu futuro no clube está dependente da participação no Mundial de Clubes, Anselmi deixou uma garantia: «É difícil ver-me rendido. Sinto-me tranquilo com o meu trabalho e o do meu corpo técnico. Sabemos o que nos falta e o que temos de modificar para a próxima temporada».

O FC Porto fecha o Grupo A do Mundial de Clubes frente ao Al Ahly, um jogo que tem transmissão na TVI, a partir das 2:00 da próxima terça-feira. O jogo pode ser acompanhado, ao minuto, pelo Maisfutebol.