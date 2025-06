O FC Porto continua a preparar o arranque do Mundial de Clubes e esta quinta-feira o grupo realizou mais um treino no Olival, com destaque para a presença de 11 jovens da equipa B, que colmataram as ausências dos internacionais.

Gabriel Brás, Luís Gomes, Dinis Rodrigues, Kaio Henrique, Domingos Andrade, André Oliveira, João Teixeira, Gil Martins, Tiago Andrade, Ángel Alarcón e Brayan Caicedo foram chamados por Anselmi, que orienta novo treino na manhã desta sexta-feira.

Já no domingo, às 11h, o FC Porto realiza um amigável frente ao Riga FC (Estónia), no miniestádio do Olival e que encerra a preparação para a prova, em solo português.