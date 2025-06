Três jogos foram insuficientes para o FC Porto brilhar e vencer nos Estados Unidos, deixando o Mundial de Clubes como uma das desilusões da fase de grupos. Recorrendo aos dados do SofaScore – parceiro estatístico do Maisfutebol – analisámos a marca deixada pelos dragões.

A priori, a turma de Martín Anselmi era apontada como favorita no Grupo A, apesar da concorrência de Palmeiras e Inter Miami. Todavia, marcaram cinco golos e sofreram seis (0-0, 2-1 e 4-4). Por isso, a média é negativa – dois sofridos e 1.67 marcados.

No ataque, o FC Porto conta com média de 2.7 “grandes oportunidades” criadas, com desperdício médio de duas oportunidades. Quanto aos remates, em 14, apenas quatro seguiram o rumo da baliza. Em suma, espelho da ineficácia.

Nos duelos, os portistas levaram a melhor em 48 por cento das ocasiões, saindo-se melhor no relvado do que pelo ar.

Atrás, os dragões apenas não sofreram golos contra o Palmeiras (0-0), acumulando médias de dez desarmes, sete interceções, 42 recuperações de posse, 19 alívios e quatro defesas.

Borges, Samu e Ramos: os destaques individuais

A pedir oportunidades a partir do banco, Gonçalo Borges não foi utilizado frente ao Palmeiras, sendo aposta na segunda parte contra Inter Miami e Al Ahly. O extremo, de 24 anos, apenas precisou de cinco minutos para assinar uma assistência, na madrugada desta terça-feira.

Frente ao Al Ahly, Gonçalo Borges serviu William Gomes para o 2-2. Face ao duelo partido, de contra-ataques sucessivos, o extremo encontrou espaço para se evidenciar.

Por isso, regressa à Invicta com médias de três “grandes oportunidades” criadas, dois remates, cinco cruzamentos, quatro dribles, 2.5 “passes chave” e 88.9 por cento de eficácia de passe.

Em termos coletivos, Samu destacou-se quanto a remates enquadrados e golos – o único a alcançar os dois golos, superando Rodrigo Mora, William Gomes e Pepê. Nas assistências, Gonçalo Borges, Gabri Veiga e Fábio Vieira terminaram empatados.

De acordo com a classificação do SofaScore – à data deste texto – o FC Porto seria 21.º classificado entre os 32 participantes no Mundial de Clubes.