Na ressaca do desaire em Atlanta com o Inter Miami (2-1), na segunda ronda do Grupo A do Mundial de Clubes, o FC Porto regressou à Universidade de Rutgers. A turma de Martín Anselmi iniciou, esta sexta-feira, a preparação para o jogo com os egípcios do Al Ahly.

O guardião Diogo Costa continua no boletim clínico, em regime de tratamento e treino condicionado.

Os portistas encerraram a fase de grupos na madrugada de terça-feira (2h), em Nova Jérsia. Para avançarem para a fase a eliminar, o FC Porto está obrigado a vencer o Al Ahly por mais de dois golos e aguardar pela derrota do Palmeiras.

Os dragões voltam a treinar este sábado, às 15h – de Portugal Continental – em Nova Jérsia.