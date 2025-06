Gabri Veiga, jovem espanhol que chegou ao FC Porto no último mercado de transferências, foi logo escolhido para a titularidade no primeiro jogo oficial desde que ingressou nos dragões. A chamada de Anselmi para o duelo contra o Palmeiras foi algo que surpreendeu o jogador de 23 anos.

«Para ser sincero, não esperava que fosse titular tão cedo. Mas creio que me adaptei muito rapidamente ao que Anselmi me pediu, ao que a equipa exigiu. As combinações com a equipa, a verdade é que me integrei muito bem. Estou muito feliz. Toda a gente quer jogar, mas não esperava que fosse tão cedo, mas foi uma surpresa muito positiva, fiquei muito contente. Acima de tudo, apreciei muito, dei tudo o que podia em campo e penso que foi uma boa estreia», começou por dizer Veiga numa entrevista à DAZN.

«Estava nervoso porque fizemos uma entrada em que nos chamavam pelo nome… Estava nervoso até chegar ao relvado para depois o nervos desapareceram. A verdade é que estou muito feliz por isso porque, no final de contas, vinha de muito 'barulho', de muitas expectativas, mas soube colocá-las de lado, para disfrutar do futebol e do meu regresso à Europa e de defender esta camisola», atirou o espanhol que considera estar mais do que adaptado à realidade portista.

«Foi bastante fácil, desde o início, todas as conversas que tive com o presidente, com o treinador com alguns companheiros, já sabia que ia ser bem recebido aqui, mas nunca pensei que as boas-vindas seriam melhores do que esperava. Encontrei um grupo muito bom na parte humana e desportiva, também as pessoas à volta, o staff, os trabalhadores, são encantadores. Já sabia que por estar próximo de casa, os costumes e a cultura são muito parecidos. Gosto muito disso. Mas, a verdade é que me surpreendeu pela positiva, porque estou muito confortável e acho que isso é importante para render o campo», concluiu.

Gabri Veiga foi anunciado como reforço do FC Porto no dia 5 de junho proveniente do Al Ahli da Arábia Saudita a troco de 15 milhões de euros mais quatro por objetivos. A transferência para o dragão é a segunda experiência no estrangeiro do médio internacional pelas camadas jovens de Espanha.