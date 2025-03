O presidente da FIFA, Gianni Infantino, assinalou o momento em que o troféu do Mundial de Clubes passou pela cidade do Porto e agradeceu a Maniche e André Villas-Boas.

«Adeptos do FC Porto, espero que tenham gostado de receber o troféu do Mundial de Clubes da FIFA que os vossos jogadores, bem como os dos outros 31 clubes, vão tentar conquistar nos Estados Unidos este verão, a fim de serem coroados oficialmente campeões do mundo de clubes», escreveu na rede social Instagram.

«Muito obrigado ao Maniche, ao André Villas-Boas e a todos no Porto e em Portugal pelo apoio. Boa sorte, FC Porto, para os jogos na fase de grupos em Nova Iorque, Nova Jérsia e Atlanta. Estamos ansiosos para ver o FC Porto a jogar no panorama mundial ainda este ano», concluiu.