No final do treino desta terça-feira em Nova Jérsia, o médio Tomás Pérez analisou a adaptação ao FC Porto, a primeira experiência longe da Argentina.

«Tenho-me adaptado muito bem, porque o grupo ajuda-me e somos uma equipa muito unida. Todos os treinadores precisam de tempo e o mister Anselmi transmite ideias boas para o grupo. Com tempo e treino vamos jogar melhor.»

«Senti-me bem contra o Palmeiras, entrei num momento difícil do jogo. Achei que o relvado estava bom, uma vez que passou pouco tempo desde a instalação. O Mundial de Clubes é um bom formato, que nos permite melhorar. Ainda estamos no princípio», disse aos meios do clube.

Quanto à segunda jornada, frente ao Inter Miami, o médio de 19 anos apontou a um compatriota.

«O que Messi conseguiu orgulha todos os argentinos e oxalá que possamos desfrutar do futebol dele durante mais tempo. Mas, obviamente, quero ganhar.»

«O apoio dos adeptos do FC Porto faz-se sentir sempre, ajudam-nos muito e transmitem-nos imensa força. Fazem-nos querer ganhar e lutar ainda mais, são muito importantes», terminou.

Chegado a Portugal em janeiro, Tomás Pérez leva oito jogos pelos portistas, tendo disputado oito minutos frente ao Palmeiras.

Na noite de quinta-feira (20h), a turma de Anselmi mede forças com o Inter Miami, quando os quatro emblemas do Grupo A estão empatados a um ponto.