Na véspera da estreia no Mundial de Clubes, que decorre nos Estados Unidos, o FC Porto recebeu calorosas boas-vindas de estrelas dos desportos locais. Em destaque está Zach LaVine, estrela da NBA.

«Olá, pessoal, daqui o Zach LaVine. Quero desejar-vos as boas-vindas aos Estados Unidos. Sou um grande fã. Boa sorte no Mundial de Clubes», disse o base de 30 anos que se destacou nos Chicago Bulls e agora atua nos Sacramento Kings.

Na publicação partilhada pelo FC Porto, estrelas de basebol aparecem também a deixar mensagens aos dragões. Francisco Lindor, dos New York Mets, e Michael Harris, dos Atlanta Braves, deram as boas-vindas à equipa portuguesa e desejaram boa sorte para a competição.

O FC Porto faz a estreia no Mundial de Clubes este domingo, diante do Palmeiras do português Abel Ferreira, às 23h, no MetLife Stadium, em Nova Jérsia.