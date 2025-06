Martín Anselmi falou à flash da DAZN após a derrota do FC Porto com o Inter Miami (2-1), na 2.ª jornada do Grupo A do Mundial de Clubes.

«Na primeira parte, com o posicionamento do Segovia, foi difícil para nós marcá-lo. Decidimos colocar o Martim Fernandes a fazer isso. Conseguimos corrigir, colocando o Mora com o Busquets. Mas sobrava-nos um jogador na última linha e aí não tivemos tempo para corrigir. Quando o fizemos, já era tarde.»

«Não faltou atitude para ganhar os duelos e taticamente já devíamos ter feito as mudanças antes.»

«O Inter Miami é bom, não nos deixou recuperar a bola. Intensidade nos duelos não faltou. Agora há que ganhar na última jornada por golos suficientes e esperar pelo resultado do outro jogo.»