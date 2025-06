O FC Porto vai defrontar o Inter Miami na segunda jornada do Mundial de Clubes e Lionel Messi foi um dos focos da antevisão de Martín Anselmi. O treinador dos dragões assumiu que defrontar o compatriota é um ingrediente extra para o jogo, mas vê o avançado como apenas mais um jogador.

«Sempre pensei em como iria preparar um jogo contra Messi, quando me calhasse enquanto treinador. Mas agora decidimos pensar em nós, em estarmos juntos a recuperar, ser agressivos na pós-perda… Quanto menos tiverem a bola, menos dano te farão. Mas, sim, ter a oportunidade de defrontá-los, enquanto treinador, é mais um desafio e um motivo extra para celebrar esta profissão», disse Anselmi, numa conferência de imprensa que começou com quase duas horas de atraso, isto porque o voo do FC Porto atrasou e a comitiva portista chegou a Atlanta por volta da uma da manhã (hora de Portugal Continental).

«A nós, argentinos, Messi deu-nos muitas alegrias. Mas, tendo de enfrentá-lo, para mim é mais um jogador do Inter Miami, a quem temos de marcar bem para que a bola não passe por ele. Isso vai aproximar-nos da vitória. Temos de pensar em nós e que a nossa estratégia defensiva não dependa de um só jogador. Temos de estar juntos, sermos agressivos e pressionar quem pode passar a bola a Messi. Para por aí a chave de cortar esse circuito que ele sabe encontrar entrelinhas para criar perigo», observou.

Anselmi apontou ainda como é que o FC Porto pode travar o Inter Miami. O treinador dos dragões destacou que o conjunto da MLS «gosta de ter a bola».

«Se os deixas ter a bola, eles sabem como gerar perigo. É por aí que passará o jogo, teremos de tentar controlar o jogo através da posse de bola, termos nós a bola e recuperá-la o mais rapidamente possível, sermos intensos e agressivos para podermos olhar em frente e buscar os três pontos», afirmou ainda.

O FC Porto defronta o Inter Miami, de Lionel Messi, esta quinta-feira, às 20h00, no Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta. Poderá seguir o jogo da segunda jornada do Grupo A do Mundial de Clubes AO MINUTO no Maisfutebol!