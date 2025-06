Gabri Veiga falou aos jornalistas na zona mista, em Nova Jérsia, após o empate do FC Porto com o Al Ahly (4-4).

«Acho que demos tudo, mas os jogos não correram como queríamos. Neste jogo ficámos um pouco malucos com tantos golos, com muitos contra-ataques e transições. Faltou-nos calma e, na segunda parte, queríamos materializar as oportunidades, mas não conseguimos. Fomos superiores até ao 3-3. Estamos tristes».

«Quero agradecer à equipa técnica pela confiança, sabia que ia ser difícil, foi uma mudança muito grande, mas estou tranquilo, porque dei tudo. Há muito para melhorar, agradeço a todos.»