O FC Porto estacionou no hotel em Newark, em Nova Jérsia (Estados Unidos), pelas 23 horas locais – a rondar as 3h de Portugal Continental – sendo recebido por cerca de uma centena de adeptos. Entre fotografias e autógrafos, Diogo Costa, Rodrigo Mora e Samu foram os mais requisitados. Quanto a novas caras, o médio Gabri Veiga não passou despercebido.

«É sempre um prazer enorme representar o clube do coração. Estou ansioso para que comece este Mundial de Clubes. Primeiro temos o objetivo de passar a fase de grupos. Vimos com o intuito de pensar jogo a jogo, sempre com os pés bem assentes no chão. Todos os jogos vão ser difíceis. Estamos à espera de grandes adversários, cada um com as suas valias, e de jogos com um grau de dificuldade elevado», analisou Diogo Costa, em declarações aos jornalistas.

Os dragões de Martín Anselmi integram o Grupo A do Mundial de Clubes, com Palmeiras, Inter Miami e Al Ahly. A estreia está agendada para a noite de domingo, frente ao “Verdão” de Abel Ferreira.