O troféu do Mundial vai estar presente no Estádio do Dragão no próximo dia 6 de fevereiro. Esta será a primeira vez que a taça da maior competição de seleções vai estar presente num estádio português.

Este troféu, que foi criado em 1974, pertence atualmente à Argentina, atual campeã Mundial. O próximo campeão em título será coroado entre os dias 11 de junho e 19 de julho de 2026. Portugal é uma das seleções que sonha em levantar este troféu.

Recorde aqui o grupo luso.

A presença da taça no Dragão marcará um dia de eventos institucionais . Em parceria com a Coca-Cola, o FC Porto vai realizar um Torneio 3x3, que reunirá 128 participantes e colocará frente a frente lendas do futebol e adeptos. A equipa FC Porto Vintage será uma das participantes.