Martín Anselmi considerou que o futebol brasileiro evoluiu nos últimos anos ao ponto de se ter aproximado no futebol europeu e deu como exemplo o caso do Palmeiras, que tem hoje uma capacidade financeira superior à de muitos clubes de peso do velho continente.

«O Brasileirão é uma das ligas mais importantes do Mundo. Há muitas equipas que começam o Brasileirão com a possibilidade de serem campeãs. Creio que o Brasileirão tem muitos jogadores e treinadores de grande nível. É uma competição dura e a nível económico não estão muito longe. Creio que o Palmeiras investiu quase 90 milhões de dólares para reforçar a equipa. O Brasil conseguiu encurtar as distâncias nos últimos tempos», disse em resposta a uma questão, colocada por um jornalista brasileiro, sobre a distância entre o futebol na América do Sul e na Europa.

«Comparar América do Sul com a Europa não me parece fazer muito sentido, porque joga-se bem nos dois lados e há coisas boas e menos boas nos dois lados, mas creio que no Brasil se compete muito bem e que o Brasileirão está entre as melhores ligas do Mundo», acrescentou, deixando elogios ao Palmeiras, que considerou ser «uma das equipas mais importantes da América do Sul» para depois lembrar que o conjunto de Abel Ferreira também vai defrontar um grande clube.

«Nós somos o FC Porto, fomos campeões do Mundo e temos uma história muito grande e grandes jogadores. Com tudo o que isso significa, vamos competir da melhor forma possível.»

Anselmi foi ainda questionado sobre o maior sucesso dos treinadores português, e até argentinos, comparativamente com os homólogos brasileiros. O que têm de especial estas duas escolas?

«Posso falar do que encontrei em Portugal. Encontrei um futebol muito tático, em que as equipas trabalham bem a parte defensiva. É difícil encontrar caminhos para o golo. Todas as equipas são muito compactas e também gostam de jogar. Nalguns jogos defrontámos equipas que não têm a mesma envergadura que o FC Porto e jogaram de igual para igual. E isso acaba por se exportar. O último Brasileirão e a Libertadores foram vencidos por um português e há treinadores portugueses nas diferentes ligas do mundo e são competitivos em quase todos os lados. E a seleção portuguesa acabou de ser campeã na Europa [n.d.r.: venceu a Liga das Nações]. Parece-me que o futebol português está bem posicionado no Mundo. A respeito dos argentinos, não sei como, mas estamos sempre em diferentes lados e devemos fazer algo bem feito [risos]», rematou.