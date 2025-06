Martín Anselmi, treinador do FC Porto, em declarações aos jornalistas após o empate com o Palmeiras (0-0) na estreia no Mundial de Clubes:

[O que achou da exibição do FC Porto e do Cláudio Ramos em particular?]

«Dissemos que o objetivo do FC Porto era competir e o FC Porto competiu. Gerimos muito bem a primeira parte e os primeiros dez minutos da segunda parte. (…) Competimos bem e entendemos como tínhamos de defender.»

«Na segunda parte começou a pesar-nos a falta de ritmo. (…) Nos últimos 15 minutos perdemos o controlo da bola, mas não do jogo. Tínhamos de saber lutar até ao fim e eu fico-me com isso. O que queremos ver é um FC Porto competitivo e há que ser competitivo de qualquer forma.»

O Cláudio demonstrou toda a sua dimensão. É um guarda-redes que chegou há cinco anos ao FC Porto, que está capacitado para jogar e que participou em jogos muito importantes nestes anos.

[Empate é bom? Como estava o clima no fim do jogo?]

«Nós tivemos a época que tivemos e sabemos que temos de mudar essa imagem rapidamente. Para isso, há que lutar e competir até ao último minuto. E depois vem o resultado. Obviamente que queremos ganhar todos os jogos. (…) Mas também quero ficar com o que fizemos em 60 minutos mesmo sem rodagem, porque fazer particulares ou à porta fechada não é igual a jogar com o Palmeiras. Competimos muito bem, creio que deixámos uma imagem do que queremos ser no que diz respeito à luta e nunca dar nada como perdido. Temos de marcar este jogo com um pontapé para o que queremos ser. Temos de continuar a construir e a melhorar, mas se continuarmos assim vão ser mais as alegrias do que as tristezas. Queríamos ganhar, mas a sensação é de que fomos uma equipa. E isso é o mais importante: sendo uma equipa, vamos ter o FC Porto que os adeptos querem e eles vão estar orgulhosos de nós.

[Sobre a estreia de Gabri Veiga]

«Treinou uma semana. É um miúdo que todos conhecemos. Vocês sabem o potencial que ele tem. Vamos tratar de potenciar toda a capacidade que ele tem. Fez uns primeiros 65 minutos muito bons numa equipa praticamente desconhecida para ele, que vai continuar a evoluir com o tempo.»